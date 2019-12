L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul tabù Troina per Ficarrotta. L’attaccante non è mai riuscito a trovare la via della rete e a festeggiare una vittoria, giocando sempre con la maglia della Sancaltadese. Il primo incontro è da dimenticare: sconfitta casalinga per 1-0 ed espulsione al 90’. Non va meglio al ritorno, col Troina vincente per 2-1 e una sostituzione dopo un’ora di gioco. Nella stagione successiva, ancora un ko interno, stavolta per 2-0 con Ficarrotta in campo per tutti i novanta minuti.Tuttavia, in rosa c’è chi col Troina ha sempre vinto: Langella, che si è imposto col Bari 1-0 sia all’andata che al ritorno.