L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla preparazione del Palermo in vista della sfida contro il Troina. Squadra che vince, non si cambia, e anche il modulo. Pergolizzi ha un dubbio a centrocampo: Kraja o Langella. A parte Santana, non manca nessuno e il momento critico sembra superato. Il Palermo scenderà in campo col 4-3-3, con Felici e Ficarrotta ai fianchi di Ricciardo. Stavolta ci sarà anche Sforzini in panchina. Reparto difensivo al completo, con Peretti e Accardi che sembrano destinati a tornare in panchina, col ritorno di Lancini e Vaccaro. Inoltre l’intenzione, almeno per il momento, sembrerebbe essere quella di tenere Crivello in mezzo, soprattutto ora che ha da poco recuperato da un infortunio.