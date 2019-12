L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla penalizzazione dell’Acireale. Gli acesi scivolano da 28 a 24 punti. C’entrano le beghe finanziarie lasciate dalle gestioni precedenti, relative alle vertenze degli stipendi non pagati ai calciatori Sabatino Lordi, Mattia Tumminelli, Claudio Sciannamé, Dario Barraco, Salvo Cocimano, Marco Schiavino e Giuseppe Russo; tutti calciatori in forza nel 2017-2018, prima, cioè, che l’associazione “Noi siamo Acireale” ne prendesse le redini. In quella caotica stagione, l’Acireale cambiò 5 presidenti nell’arco di dieci mesi. Inoltre, la società è stata punita anche con 1150 euro di multa e l’inibizione di sette mesi per il presidente Nello Grasso.