Gds: "Tamponi e visite, il ritorno in campo del Palermo rimane in dubbio"

L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Palermo.

La sfida contro il Catanzaro si avvicina, mai dubbi restano. Oggi i calciatori verranno sottoposti ad un nuovo ciclo di tamponi: chi risulterà negativo, ripeterà l’esame domenica e, in caso di negatività confermata, potrà sostenere le visite mediche per ottenere nuovamente l’idoneità all’attività sportiva.



Martedì, nella migliore delle ipotesi, chi dovesse guarire dal virus Sars-Cov-2 potrebbe essere reinserito in gruppo. Sempre martedì, però, la squadra dovrebbe partire verso Catanzaro, dovendo giocare al «Ceravolo» mercoledì pomeriggio (calcio d’inizio in programma alle 17.15).

Una situazione in precario equilibrio: nel caso in cui nessuno dovesse risultare negativo, la squadra non avrebbe gli uomini sufficienti a disputare il match.