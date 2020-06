L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Joe Tacopina in risposta alle esternazioni di Mirri: «Ero stato contattato da un gruppo di investitori italo-americani interessati a rilevare il Palermo. Ero certo che avrebbero garantito un futuro finanziariamente più solido rispetto a quello attuale. Per quanto riguarda ciò che ha detto Mirri, lo invito ad informarsi meglio prima di intervenire, ma posso perdonarlo dato che è da poco in questo mondo. Ho portato milioni di dollari nel calcio italiano tra Roma, Bologna e Venezia. Aspettarsi questo da una persona che utilizza il termine “uomo nero” in questo particolare momento storico è probabilmente chiedere troppo».