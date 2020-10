L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le pagelle dei calciatori del Palermo nella sfida contro la Ternana:

Pelagotti 7,5

Salva il risultato in almeno due occasioni su Furlan e Raicevic. Si conferma, come lo scorso anno, uno dei punti di forza della squadra rosanero.

Somma 6

Un debutto con la fascia di capitano al braccio (sembra per le sue capacità dialettiche). È rapido, bravo nell’anticipo, rimedia col mestiere al fatto che si sia allenato poco con i compagni. Sbaglia però troppi facili appoggi laterali.

Lancini 6

Ingaggia un duello aereo di valore con Vantaggiato, a cui concede un

paio di battute. Fa il suo, con un po’ d’affanno per gli inserimenti di Falletti e perché nella ripresa il filtro a centrocampo dei rosa allenta le maglie.

Marconi 6

Bravo nell’uno contro uno, reattivo e in quanto mancino riesce anche a

lanciare Valente con una certa facilità. Come Somma si perde talvolta

per eccesso di sicurezza in facili disimpegni, regalando qualche palla

agli avversari.

Doda 6

Un debutto difficile. Contro un avversario come Furlan che metterebbe in

difficoltà qualsiasi difensore della categoria. Gioca timidamente, resta

sempre nella sua metà del campo e non sfrutta mai la sua falcata.

Odjer 6

In crescita rispetto la prova di Teramo. Corre tanto, da una mano sulla

marcatura di Furlan, recupera molti palloni ma in fase offensiva non si vede mai.

Martin 6,5

In questo centrocampo è un giocatore importante, perché è l’unico tra

i rosa che ha le giuste geometrie. Non è rapido e si fa infilzare da Falletti, perde qualche palla e fa infuriare Boscaglia ma fin quando le gambe

girano è una pedina preziosa.

Palazzi sv

Tredici minuti in campo, poi va fuori toccandosi la gamba per un problema muscolare.

Broh 6

L’italo-francese ha pochi allenamenti ed è reduce da una lunga sosta. Entra a freddo e si rende utile in mezzo al campo. Ha piedi buoni e visione di gioco, deve recuperare brillantezza atletica.

Valente 6

Un motorino di centrocampo, sfiora il gol nel primo tempo. Si fa apprezzare per il suo gran lavoro sulla fascia sinistra, qualche errore in rifinitura

ma anche tanto sacrificio nella marcatura di Partipilo.

Saraniti 6

Non si risparmia, cerca di tenere alta la squadra ma i suoi mezzi tecnici

non solo eccelsi, si salva col fisico e con l’esperienza. Nella ripresa cede

il posto a Lucca.

Rauti 7

La grande sorpresa della giornata. Preferito a Silipo, Kanoute e Floriano

gioca da seconda punta e partendo spesso molto largo manda in tilt la difesa di casa. Le sue accelerazioni sono micidiali e va vicino al gol.

Accardi 6,5

Sembrava fuori dai giochi ma Boscaglia lo inserisce nella ripresa esterno

a destra. Arriva un paio di volte al cross e nel finale rinvia la battuta di

Raicevic sulla linea di porta.

Lucca 6

Non impegna mai Iannarilli ma si rende utile di testa, arretrando spesso nella propria area. Gioca bene un paio di palloni allentando nel finale

la pressione della Ternana.

Floriano s.v.

Pochi minuti a difendere il pari.

Boscaglia 6,5

Bravo a ridisegnare la squadra e a puntare su Rauti, che in fondo era l’ultimo arrivato.



Gualtieri 5

Nega un rigore al Palermo, non espelle Furlan, nega alla Ternana un evidente corner. Insomma, non era in gran forma l’arbitro di Asti.