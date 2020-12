L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’aumento del traffico di passeggeri in stazioni e aeroporti.

Già in 45 mila si sono iscritti nel sito della Regione Siciliana, e mancano cinque giorni allo stop degli spostamenti tra Regioni. Solo all’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo sono attesi 700 voli per 70mila arrivi da qui a fine anno, con una

media che negli ultimi giorni è passata da 2000 a 5000 arrivi quotidiani.





Per accogliere gli automobilisti e quanti arrivano a Palermo in pullman è stato organizzato nell’ex Gasometro il drive in da parte dell’Asp e della protezione civile per eseguire i tamponi.