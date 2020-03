L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Palermo. I rosa si sono imposti senza sofferenze contro il Nola, cosa che non era avvenuta nelle precedenti occasioni, subito dopo una sconfitta. Un totale cambio di marcia rispetto alla sconfitta di sette giorni prima, in una partita che pure aveva mostrato qualche segnale di ripresa a gara in corso. Dopo la sconfitta interna col Savoia, il Palermo ha accusato il colpo al punto da dover rinviare il ritorno alla vittoria di un’altra settimana, pareggiando senza reti in casa della Palmese ultima in classifica. Uno schiaffo che ha forse fatto più male dello 0-1 rimediato al «Barbera» contro i campani, che all’epoca non erano ancora secondi in classifica, ma che grazie al blitz in Sicilia avviarono una striscia di otto vittorie consecutive, tale da portare il proprio distacco dalla capolista da tredici a quattro lunghezze. L’altra sconfitta stagionale, invece, il Palermo l’ha subita contro un’altra aspirante contendente per i primi posti, almeno finché le penalizzazioni non gliel’hanno precluso. Contro l’Acireale, la squadra di Pergolizzi ha incassato probabilmente la batosta più pesante della stagione, digerita a fatica da tutto il gruppo, al di là dei risultati ottenuti dopo l’1-3 con i granata. Sette giorni dopo il k.o. interno è infatti arrivata una vittoria, ma il successo per 1-0 sul Castrovillari ha mostrato più ombre che luci.