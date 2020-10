L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle misure anti-Covid 19. Conte annuncia la nuova stretta con l’obbligo di indossare sempre la mascherina e attenzione massima anche nelle case, quando si è in compagnia di familiari e amici. Lo stato d’emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021. Multe sino a mille euro per chi sgarra. «Per le regole sulla quarantena non è cambiato nulla: continuano ad applicarsi le regole sull’auto isolamento e la quarantena vigenti. Se ci verranno suggerite nuove misure, le valuteremo e, se riterremo le adotteremo», ha detto il premier Giuseppe Conte.