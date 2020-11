L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle regole in vista del Natale.

Controlli per chi rientra dall’estero, spostamenti limitati in tutta Italia, misure per evitare assembramenti durante lo shopping. Uno dei temi più controversi è quello degli spostamenti tra le regioni.





Quello che non cambierà è il sistema delle fasce e della collocazione delle regioni in zona gialla, arancione o rossa in base all’indice di rischio indicato nel monitoraggio.