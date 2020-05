L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle misure di aiuto nei confronti delle famiglie. In arrivo il maxi decreto Rilancio da 55 miliardi. 1,5 serviranno per la scuola e per stabilizzare 16 mila insegnanti a settembre. Arrivano anche norme sulle mascherine, per semplificare l’iter di certificazione e per bloccare l’Iva, aiuti agli alberghi, come lo stop alla prima rata dell’Imu, e l’annunciato blocco della rata di giugno dell’Irap per tutte le aziende, eliminati i paletti tra i 5 e i 250 milioni di ricavi. La bozza d’intesa, sostenuta dalla ministra Luciana Lamorgese, da Peppe Provenzano per il Pd, da Teresa Bellanova per Iv e daLeu, prevede un doppio binario: la regolarizzazione di lavoratori in nero, italiani e non, e permessi di soggiorno di sei mesi per i migranti che cercano lavoro.