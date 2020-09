L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Andrea Silipo, attaccante del Palermo:

«Il mio primo anno è stato molto buono, ho fatto metà stagione ed è andata molto bene, abbiamo vinto il campionato e sono molto soddisfatto. Boscaglia si è dimostrato da subito molto bravo, abbiamo iniziato a lavorare molto bene e adesso quando la squadra sarà al completo lavoreremo più a fondo sui dettagli, ma la prima impressione è stata positiva. Ci sono moltissime squadre forti come noi e cercheremo di andare a prendere i tre punti in ogni partita. I tifosi sono il nostro dodicesimo uomo in campo, purtroppo inizieremo senza di loro, ma sicuramente ci sosterranno anche da casa. Speriamo possano tornare presto allo stadio perché lì ci aiuteranno molto di più. Covid? È stata sicuramente una brutta cosa per tutti, ci ha stoppato il campionato e non ci ha dato modo di poter finire sul campo, mentre quest’anno è tutto più complicato anche per noi giocatori, quindi speriamo che si possa risolvere tutto il prima possibile. Io sto bene, punto ad aiutare la squadra per vincere partita dopo partita. Martinelli? È un giocatore fondamentale, gli siamo vicini e speriamo che possa tornare con noi».