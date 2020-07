L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della cessione del Catania. Il 95,4% delle quote azionarie da mezzogiorno di ieri è passato da Finaria alla SIGI Spa. La procedura competitiva stabilita dal Tribunale fallimentare è stata espletata in un’ora: da valutare solo l’offerta della neo costituita società per azioni, presieduta dall’avvocato Giovanni Ferraù. «Onore a Catania ed ai suoi tifosi, con l’augurio che queste storie, cariche di passione e di lavoro, siano utili a migliaia di appassionati per preservare l’autentico senso di appartenenza alla propria fede. Il calcio in Sicilia ha bisogno proprio di proteggere e non disperdere questo legame tra i tifosi e i propri colori – ha dichiarato Dario Mirri, presidente del Palermo – come presupposto imprescindibile per costruire progetti sportivi sempre vincenti».