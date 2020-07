L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della questione Salvini e dei migranti arrivati a Lampedusa.

Mentre il leader della Lega Nord ed ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, era sul molo Favarolo – luogo dove vengono fatti confluire tutti i barchini agganciati e dove sbarcano i migranti – quattro mini carrette del mare venivano segnalate al largo. All’hotspot di Lampedusa, capace di ospitare nell’unico padiglione operativo massimo 95 persone, ieri mattina c’erano ben 954 extracomunitari – scrive il quotidiano -.

L’ex ministro dell’Interno – ha dichiarato -. «Ho trovato una situazione difficile, ci sono quasi 800 persone, quasi tutti adulti, maschi, giovani e in forma. Belli robusti, bimbi non più di una ventina, donne una quarantina. Non sono naufraghi, c’è traffico di esseri umani di cui il Governo italiano è complice in maniera criminale».

I lampedusani hanno il terrore della concomitante emergenza: immigrazione e Coronavirus. E il tutto rischia di pregiudicare una stagione turistica partita, di fatto, in ritardo. «Hanno cominciato da oggi a fare i tamponi a tutti, fino a ieri c’era solo il test sierologico con l’attendibilità che ha. Penso alla stagione turistica, ai lavoratori, ai lampedusani e dico che non si può lavorare così – ha evidenziato Salvini – . Penso anche alle forze dell’ordine che lavorano in queste condizioni, penso ai volontari… è insostenibile».