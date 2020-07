L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della questione pandemia. Il coronavirus non è scomparso né sconfitto e lo dimostrano i numeri

che continuano a essere diramati, e che seppur non grandi in valore assoluto mostrano un ritorno alla crescita, seppur lieve.

Mentre anche in Sicilia si registrano ulteriori nuovi casi, soprattutto a Messina e Catania, il consueto bollettino serale di ieri a livello nazionale ha registrato un incremento dei casi, con solo la Valle d’Aosta senza nuovi contagi fra tutte le regioni italiane. Nelle 24 ore prese in esame dalla Protezione Civile si sono registrate dieci vittime addebitate all’epidemia Covid-19 (3 in Lombardia, 5 in Veneto, 1 in Liguria e 1 nel Lazio, con il totale dei decessi che sale a 35.092), mentre i nuovi casi registrati sono stati 306, a fronte dei 282 del giorno precedente e i 129 di martedì. Tra i nuovi casi sull’isola cinque nuovi contagiati da coronavirus a Catania e Ragusa.