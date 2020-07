L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” per della Sicula Leonzio che sembra vicina al fallimento.

L’attuale dirigenza – scrive il quotidiano – non avrebbe ancora iniziato le pratiche per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C, la cui partecipazione resterebbe così in forte dubbio. La società bianconera è sana e quindi appetibile per eventuali acquirenti, ma il calcio post-Covid non regala grandi certezze e così anche per un club come la Sicula il futuro appare un mistero.