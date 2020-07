L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del mercato del Licata. Il club è pronto a piazzare un’altro colpo. È in procinto di vestire la maglia gialloblù l’ivoriano Chamberlain Oualia Sidibe, detto Alberto, esterno offensivo proveniente dal Troina. Ha vent’anni.

Manca solo la firma, ma l’accordo tra la società licatese è stato raggiunto e sarà ratificato in settimana, come fanno sapere dallo staff tecnico del sodalizio sportivo di via Marocco. «Sono dovuto scappare per colpa della guerra – ha raccontato il giovane calciatore – e ho perso mio padre. Inizialmente sono andato in Mali, ma anche lì poi è cominciata la guerra. E ho ripreso il viaggio».