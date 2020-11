L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla Sicilia zona arancione.

Musumeci ha continuato a ripetere che «se si mettono a confronto i dati della Sicilia con quelli di altre 6 o 7 regioni anche un bambino capirebbe che c’è stata una grave sbavatura del governo nazionale. Sembra di essere su scherzi a parte».





Anthony Barbagallo, segretario regionale del PD, ha riunito il gruppo e la segreteria e poi con Giuseppe Lupo ha annunciato: «Presenteremo una mozione di sfiducia all’assessore Razza. La Sicilia si trova in zona arancione, con contagi fuori controllo e con la conseguenza di dover chiudere diverse attività commerciali, non certo per una decisione arbitraria del governo nazionale – o a causa del solo numero di soggetti

positivi – ma in conseguenza di 21 parametri che la stessa Regione trasmette al governo nazionale e che mettono in evidenza errori e sottovalutazioni del governo Musumeci nella predisposizione delle strutture ospedaliere».