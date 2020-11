L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla Sicilia zona arancione.

Gli spostamenti attraverso i confini sono vietati in entrata e in uscita, ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza. Gli spostamenti al di fuori del Comune di residenza sono consentiti per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute o per situazioni di necessità. È sempre «consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».





Vengono sospese le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering continuativo, con l’autorizzazione per tutti alle attività di ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto, fino alle ore 22.