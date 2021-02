L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla decisione del Tar di Catania, che ha respinto il ricorso inoltrato da coloro che erano riusciti a farsi iniettare il vaccino in provincia di Ragusa, nonostante non rientrassero nelle categorie prioritarie.

Non avranno la seconda dose del farmaco anti-Covid. Per il giudice Cabrini non ci sarebbero i presupposti per imporre all’azienda sanitaria di Ragusa di iniettarla entro il 17 febbraio.





Anche il governatore Musumeci era stato lapidario: «Chi non aveva diritto non riceverà la seconda dose, abbiamo scelto la linea del rigore».