L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla campagna vaccinale in Sicilia.

Vaccini quasi esauriti. Sono state somministrate il 93% delle dosi disponibili: complessivamente ne rimangono poco più di 150 mila su quasi due milioni e settecentomila vaccini consegnati all’Isola.





La prossima apertura a tutte le fasce d’età dovrà tenere d’occhio le fasce più vulnerabili, in particolare gli over 80 e i 70enni, per i quali la campagna di vaccinazione siciliana è in ritardo.