L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle previsioni meteo in Sicilia.

Dopo due anni di pandemia, adesso è il maltempo a giocare brutti scherzi in queste feste di Pasqua. In Sicilia le previsioni meteo sono all’insegna dell’instabilità, con la domenica di Pasqua che si preannuncia piovosa e il lunedì di Pasquetta con temperature invernali in alcune zone. Andando con ordine, nelle giornate di oggi e domani si avvicinerà una perturbazione nordafricana, anticipata da venti di scirocco. «Ecco perché venerdì e sabato si registreranno, ad esempio nel Palermitano e nel Trapanese, picchi di massime tra i 24 e i 25 gradi, per poi crollare anche di l’esperto di 3BMeteo Vincenzo Infinga.

Dunque, tra oggi e domani, bisogna prepararsi a un graduale aumento della nuvolosità con le prime precipitazioni nella parte meridionale dell’Isola. «Il culmine della perturbazione – aggiunge Infinga – dovrebbe presentarsi proprio a Pasqua con rovesci diffusi in tutta la Sicilia, più intensi nei settori più settentrionali, dunque anche l’area del Palermitano, e orientali».

Il maltempo dovrebbe dare tregua a Pasquetta. Lunedì ci saranno annuvolamenti residue, specie nel Palermitano e nel Messinese, ma con schiarite nell’arco della giornata. Chi non vorrà rinunciare alla scampagnata o a una gita verso le zone di mare dovrà, però, «attrezzarsi» di maglioni e giubbotti. La perturbazione del weekend di Pasqua, infatti, sarà seguita da venti settentrionali più freddi che spingono verso la Sicilia. «Ecco perché bisognerà prepararsi a temperature più invernali, soprattutto nella zona tirrenica, con massime tra i 13 e i 14 gradi.