L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla convenzione triennale tra Regione, Coni, Irfis e Ics. Arriva un plafond di 50 milioni di euro per la concessione di mutui finalizzati a investimenti destinati a migliorare la sostenibilità degli impianti sportivi ubicati in Sicilia, ad acquisire le relative aree ed acquistare immobili da utilizzare per attività sportive o strumentali ad esse. Si attendono, dunque, nuovi investimenti nell’impiantistica sportiva siciliana. I mutui avranno una durata massima di 25 anni per gli enti locali e di 20 anni per gli altri soggetti.