L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo. A destra si attende di riportare a casa Doda, a sinistra bisognerà ricostruire la catena mancina, a meno di un ritorno alle origini di Crivello. Con la Reggina si è parlato della possibilità di prelevare Garufo sulla destra, dopo aver sondato il terreno per De Col della Virtus Entella. Sulla fascia opposta si valutano i profili di Liviero (Vicenza), Donnarumma (Monopoli) e Beruatto (Juventus U23), dato che si va verso la mancata riconferma di Vaccaro. E’ necessario inserire un titolare a centrocampo: piacciono De Rose della Reggina e i giovani Biondi e Colpani, rispettivamente del Catania e dell’Atalanta. In attacco, Giacomelli del Vicenza e Marsura del Livorno spiccano tra i nomi per le fasce, dove i rosa cercano di riportare a casa Silipo e Felici.