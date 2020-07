L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla concessione del “Barbera”. I vertici societari portano avanti i propri colloqui con l’amministrazione comunale, nel tentativo di ridurre l’importo previsto per l’utilizzo dello stadio. La società avrà un incontro con i capigruppo: inizialmente l’incontro era in programma per la giornata di martedì, ma è stato rinviato per altri impegni. Il Palermo ribadirà la propria richiesta, ovvero abbassare la tariffa da 341.150 euro.