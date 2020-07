L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul cambio di denominazione del Palermo. L’appuntamento è fissato per giovedì prossimo con l’assemblea dei soci. Le altre scadenze decisive sono quelle che porteranno all’iscrizione del club in Serie C, da recapitare agli uffici della Lega entro il 5 agosto.