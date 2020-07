L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul Centro Sportivo del Palermo. Passi avanti nella ripresa dei lavori al campo di Torretta. I commissari straordinari del Comune hanno approvato la scorsa settimana il bilancio di previsione 2020/2022, includendo tra le spese di investimento anche i lavori per la costruzione dello stadio comunale, attualmente interrotti. La somma prevista per il rifacimento dell’impianto di via Aldo Moro è di 1.242.000 euro, stando a quanto messo in bilancio. Il Palermo attende anche la pubblicazione del bando relativo allo stadio per assicurarsi la concessione dell’impianto comunale e i terreni privati adiacenti.