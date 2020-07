Marco Rossi, giocatore del Monregale calcio l’ha combinata grossa. Il giocatore in un video pubblicato su Instagram ha insultato una donna per il colore della sua pelle, usando delle frasi come “Ne*ra di mer**”, “Orango”, “C’è una donna ne*ra che pensa di avere diritti”. Il giocatore, secondo quanto riporta “Il Messaggero” è stato sospeso dalla sua squadra, ma adesso il presidente vuole riabilitarlo, queste le sue dichiarazioni: « Il giovane è stato sospeso dalla squadra. Se una persona commette degli errori deve pagare ma anche essere riabilitato. Dunque per quest’anno non è più tesserato con noi, ma in futuro potremo anche valutare se reintegrarlo nel gruppo. Altrimenti saremo razzisti due volte».