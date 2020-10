L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia. L’assessore alla Salute, Ruggero Razza, si affretta a precisare che non è così. Non ci sono dati che, malgrado l’aumento dei positivi, lasciano temere che la Sicilia non avrà posti letto disponibili nei reparti che curano chi è infettato dal Covid.

«Al momento ci sono circa 570 ricoverati ma noi abbiamo almeno 800 posti disponibili. La Sicilia reggerà».





Razza avverte: «Bisognerà uscire dalla logica che impone di gridare no al Covid hospital sotto casa».