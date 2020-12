L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’ordinanza di Musumeci.

Tutto è pronto per i tamponi a tappeto negli aeroporti. Ogni passeggero sarà controllato da un team di medici. Qualche difficoltà per porti e stazioni.





Il timore è che almeno 60-70 mila siciliani provino a tornare prima del 20 per evitare il divieto di viaggiare imposto dal Dpcm. Chi verrà trovato positivo in aeroporto verrà prima isolato e poi, in ambulanza, trasportato alla destinazione prevista dove però finirà in quarantena.

A chi arriverà in treno o in macchina verrà suggerito di recarsi subito nei drive in.