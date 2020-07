L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si è soffermata sulla questione legata all’inizio della scuola in Sicilia che, infatti, inizierà il 14 settembre. Per quanto riguarda le misure da attuare in riferimento al Coronavirus, in particolare per la scuola dell’infanzia (da 0 a 6 anni) e il primo biennio della primaria, non ci saranno classi con più di 10 bambini, per ogni bimbo ci sarà uno spazio di almeno 1,5 o 1,8 metri quadrati. Le mascherine saranno obbligatorie solo a ricreazione, all’entrata e all’uscita e quando si svolgono attività collettive. I bambini fino a 6 anni e disabili non dovranno indossare le mascherine. Visitatori e personale non scolastico verranno registrati in modo da risalire, in caso di nuovi focolai, a tutti i possibili contagiati. Il personale verrà invitato a vaccinarsi almeno contro l’influenza. Infine, il piano che verrà pubblicato oggi prevede la possibilità di ridurre la lezione-tipo da un’ora a 40 minuti in modo da concentrare in due fasce fra le 8 e le 16 la giornata degli studenti.