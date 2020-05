L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui buoni spesa della Regione ancora paralizzati. Su 100 milioni, per 70 deve ancora essere completata la procedura di svincolo dai vecchi piani di spesa visto che si tratta di fondi europei. «Troppo complicato – esordisce il vice presidente dell’Anci, Paolo Amenta -. Ci sono regole che di fatto ci impediscono di utilizzare questi soldi. La prima è quella che ci obbliga a calare queste somme nei bilanci attraverso una variazione che va approvata in consiglio comunale. E tuttavia nessun sindaco ha ancora approvato il bilancio, siamo tutti in esercizio provvisorio e così non è consentita alcuna variazione contabile. Nessun ragioniere generale firmerebbe un decreto di impegno di questi soldi in queste condizioni».