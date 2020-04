L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla ripartenza degli altri sport, dopo le concessioni al running. Tennisti e nuotatori dovranno aspettare il 4 maggio, mentre per tutti gli altri i tempi saranno più lunghi. «Noi pensavamo di permettere di giocare a tennis e a padel – ammette Messina – e tuttavia non possiamo permettere di aprire i circoli perché ciò imporrebbe di far lavorare il personale e quindi di allargare il numero di quanti sono autorizzati a uscire di casa». C’è poi il problema degli spogliatoi, che sono ritenuti ambienti a rischio da tenere chiusi più a lungo possibile. Ciò blocca la strada alle palestre.