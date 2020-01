L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo. Si attende solo la risoluzione del contratto col Bari per poter ingaggiare Roberto Floriano, lo scorso anno capocannoniere dei pugliesi in Serie D e quest’anno mai schierato dal primo minuto in Serie C. Il Palermo prova ad accelerare e il club biancorosso dovrebbe liberarlo entro questo fine settimana. Nel mentre, Pergolizzi vorrebbe anche un rinforzo a centrocampo e uno dei nomi sondati dalla società è quello di Giovanni Sbrissa, 23enne in forza alla Pergolettese. Per lui esperienze al Vicenza e al Sassuolo in passato.