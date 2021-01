L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo:

«A me interessa solo che giochi col sangue agli occhi. Se si perdono le partite, giocando così, sono contento uguale, perché si vince e si perde per episodi. Voglio che sentano dolore, come lo staff, la società e i tifosi. Questo non deve più accadere e se dimentichiamo la partita col Francavilla, è la cosa più sbagliata. Dobbiamo essere bravi a far sì che quella partita ci faccia talmente male da non ripeterla più».





«Mercato? Con i dirigenti abbiamo sempre parlato, in periodo di mercato e dopo la sconfitta col Francavilla. Ci siamo confrontati spesso. Rinfrancato no, perché so con chi ho a che fare e chi sono i miei interlocutori, so come lavorano e che intelligenza hanno nella loro professione, e non solo. De Rose è un giocatore con cui parleremo, quando arriverà, e vedremo cosa ci potrà dare. Sicuramente è un giocatore esperto».