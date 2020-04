L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Fabrizio Castori, allenatore del Trapani: «Sicuramente non è stato bello, è una situazione che non mi era mai capitata. Un momento difficile per tutti, ma necessario per cercare di frenare la diffusione della pandemia. Il momento di interruzione del campionato è coinciso con il momento migliore della squadra. Sono stato accolto benissimo, ho trovato grande disponibilità, la città è meravigliosa, mi sono trovato subito bene. Dal punto di vista sportivo l’esperienza era appena iniziata e l’ho affrontata con entusiasmo e con una grande voglia di mettermi a disposizione per raggiungere gli obiettivi che non sono quelli nostri, ma di una intera città».