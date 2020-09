L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui problemi nel mondo della scuola. Il via ufficiale resta fissato il 14 settembre ma alla fine la data precisa della prima campanella varierà da scuola a scuola. dando la possibilità di posticipare fino al 24 settembre. Musumeci spiega «Le scuole in Sicilia riapriranno il 14 settembre. Diamo, comunque, la facoltà ai responsabili di istituto, se non ci fossero le condizioni minime di sicurezza, di poter posticipare, nell’ambito dell’autonomia scolastica, l’avvio

fino al 24 settembre. Pur rispettando i duecento giorni minimi di lezione».

Presidi e sindaci sono a caccia continua di nuovi spazi. Inoltre servirebbe altro personale per supportare le attività di sanificazione anti Covid dei locali.