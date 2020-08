L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia si sofferma sul ritorno a scuola. E’ tutto pronto per il test dei trasporti a settembre, ma emergono malumori in Sicilia «Le somme stanziate dal ministero dell’Istruzione per l’assunzione del personale scolastico in Sicilia sono insufficienti per garantire la ripartenza dell’anno scolastico in sicurezza. Non bastano, infatti, solo 3.600 docenti e 2.300 Ata in più per fronteggiare l’emergenza Covid».

Lo dicono in una nota congiunta i segretari regionali di Flc Cgil, Adriano Rizza, Cisl Scuola, Francesca Bellia, Uil Scuola, Claudio Parasporo, Snals, Michele Romeo, e Gilda Unams, Loredana Lo Re.