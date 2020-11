L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla riapertura delle scuole.

La ministra Azzolina spinge per la riapertura, come auspicato dal Comitato Tecnico Scientifico. Ma non tutte le regioni sembrano essere pronte al ritorno alla normalità negli istituti.





«Siamo consapevoli del fatto che servono ancora molti sforzi, ma siamo pronti a farli – ha detto il ministro Azzolina -. Perché la scuola è lo spazio dedicato ai nostri ragazzi dove imparare, socializzare, crescere, interagire».