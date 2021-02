L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della trasferta di domani del Palermo ad Avellino.

Almici parte, Marconi no. Sul pullman che ieri ha lasciato il «Barbera» nel primo pomeriggio non ha messo piede nemmeno Corrado, oltre allo squalificato Lucca.





Loro tre (e Marong, già da un paio di giornate escluso dai convocati di Boscaglia) sono gli assenti sicuri del Palermo in

vista della trasferta di domani sul campo di Avellino.

L’emergenza numerica in difesa sta quasi per terminare e il rientro di Almici lo dimostra. L’esterno potrebbe tornare sul terreno di gioco già dal primo minuto, considerando i problemi accusati da Accardi nel corso della sfida con la Ternana. Questo è l’unico ballottaggio per Boscaglia.