L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla delle trasferta di Avellino. Il Palermo torna a viaggiare e spera di poter sconfiggere la «nostalgia» di casa – scrive il quotidiano -.

Quella che blocca i rosanero in zona gol e che rende le prestazioni degli uomini di Boscaglia decisamente diverse da quelle mostrate tra le mura amiche, per quanto i risultati non siano ottimali nemmeno al «Barbera» nelle ultime settimane.





Contro l’Avellino, – scrive il quotidiano -, i rosanero dovranno cercare di superare tutti i muri che si sono trovati eretti da ospiti, in questa stagione.