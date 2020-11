L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla crisi dei ristoranti.

L’aiuto economico doveva arrivare entro il 15 novembre, ma non hanno incassato un euro.





«La fetta di titolari di bar e locali che non ha ancora ricevuto ristori è veramente grande. Tutto il comparto è in difficoltà – afferma Giampaolo Prestia, del Feipe Assoimpresa – soprattutto i fornitori. Il decreto Ristori bis che prevedeva aiuti liquidati entro il 15 novembre a molti non è arrivato. Il passaggio in zona gialla non ci aiuta, sicuramente i bar respireranno una boccata d’ossigeno ma il mondo della ristorazione, specialmente notturna, non avrà nessun tipo di aiuto».