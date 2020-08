L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla panchina del Palermo. Il club non ha ancora un tecnico e vede le proprie avversarie con certezze in più. In viale del Fante si cerca ancora di sciogliere il nodo Boscaglia, per quanto il tecnico gelese abbia messo sul piatto le proprie condizioni, ancora distanti dall’offerta avanzata dal club. Due anni alle cifre che la Virtus Entella gli garantisce fino al 2021, anche in caso di esonero. Il club ligure potrebbe riconoscergli un incentivo all’esodo, in modo da compensare uno stipendio più basso.

Boscaglia e il suo staff non intenderebbero scendere di categoria senza la garanzia di una seconda stagione, a prescindere dagli obiettivi sportivi.

A Bari potrebbe essere confermato Vivarini. Si tiene sotto osservazione Aimo Diana del Renate. La retrocessione del Trapani non riavvicina Castori, contattato nei giorni scorsi dalla dirigenza rosanero, ma la cui offerta è stata declinata.