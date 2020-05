L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul settore giovanile del Palermo. Con il ritorno tra i professionisti della prima squadra, under 19, under 17 e under 15 affronteranno il campionato nazionale. L’under 19 di Capodicasa potrebbe disputare il campionato “Primavera 4” che andrà a sostituire la Berretti. Un’altra novità importante riguarda il progetto “Scuola calcio Palermo”, un’idea che dovrebbe avere come base il centro sportivo Green Prater della Vis Palermo. La posizione di alcuni allenatori resta in bilico, mentre un allenatore entrerà a far parte della società visto che verrà formato un gruppo 2009 con alcuni elementi 2010.