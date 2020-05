L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Antonio Cannavò, bomber del Licata: «A Licata in tre anni ho dato tanto ma al tempo stesso ho ricevuto tanto dalla tifoseria e dalla dirigenza. Licata è la mia seconda casa, mi sono trovato sempre bene ed ho avuto grandi attestati di stima. Sono in testa alla classifica dei cannonieri. Ricordi? Uno è legato alla sfida con il Palermo, in queste categorie non credo capiti tutti i giorni di vedere lo stadio stracolmo già un paio d’ore prima del fischio d’inizio. Futuro? E’ presto per parlarne, vedremo».