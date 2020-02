L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle condizioni di Ricciardo, attaccante del Palermo. Il centravanti è nell’elenco dei convocati, ma ha dovuto saltare l’ultimo allenamento a causa di una sindrome influenzale e il suo ritorno in campo potrebbe slittare di sette giorni. Di certo non farà parte dell’undici titolare, però l’influenza rischia di mettere a repentaglio anche la sua presenza in panchina. La giornata di oggi, per Ricciardo, potrebbe essere quella del ritorno al “Barbera”, anche se non necessariamente sul terreno di gioco.