L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle zone rosse di San Giuseppe Jato e San Cipirello.

Renato Costa, commissario straordinario per l’emergenza Covid a Palermo, lo aveva detto: «Ci sono state in provincia, per quanto ne sappiamo, feste di Carnevale e raduni impropri. Questo è un rischio perché aumentano i contagi». Il sospetto, infatti, è che possano esserci state feste private tra il fine settimana di metà mese e il martedì grasso.





Un appuntamento clandestino a cui avrebbero preso parte oltre un centinaio di ospiti, che adesso rischiano gravi sanzioni.