L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’accusa che avrebbe portato in carcere un commerciante molto noto.

Si sarebbe reso responsabile di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina, figlia della convivente. L’inchiesta era scattata grazie alla denuncia della compagna, con cui l’uomo avrebbe un’altra bambina.





In un altro presunto caso di violenza in famiglia, denunciato a Bagheria, due genitori rischiano di essere condannati per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori e il padre anche per violenza sessuale aggravata. Ma ora si è appreso che la stessa ragazza risulta indagata per calunnia dalla Procura della città.. La giovane aveva raccontato episodi di violenza estrema che avrebbe subito all’interno del nucleo familiare, quando era minorenne.