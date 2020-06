L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla ripartenza della scuola. In Sicilia si potrà ripartire il 14 o il 21 settembre e gli alunni dovranno indossare la mascherina fuori dalla classe. La novità di rilievo sarà la durata delle lezioni a 40 minuti in modo da accorciare la giornata scolastica e permettere di includere doppi turni che si concluderanno non oltre le 16. Non sarà necessario indossare la mascherina all’interno dell’aula, per il personale scolastico sarà obbligatoria.