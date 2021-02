Mentre il Palermo dei grandi vive un periodo di sconforto e di mancanza di risultati, lo stesso non si può dire per la Primavera rosanero.

Infatti i baby rosa ieri hanno battuto i pari età della Vibonese per 2-1, mantenendo il punteggio pieno in classifica. L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” fa il punto della situazione, con i rosa che sbloccano subito il match con un gol di Florio al 7′. Il raddoppio arriva al 43′ con un guizzo di Amorello su calcio d’angolo. Inutile la rete di D’Attilio per gli ospiti, i baby rosa ottengono i tre punti.





Di seguito le parole del tecnico Capodicasa al termine del match: «Vittoria sofferta, ma meritata. Abbiamo subito gol su errore ma i ragazzi hanno mostrato carattere».